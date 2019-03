Tout est dans le titre, la question peut surprendre pour les non-initiés de la saga, mais pour les fans pas du tout.Bah oui, Dante change plus ou moins de comportement entre chaque volet de la série. Tantôt calme, tantôt boosté au Red Bull, tantôt vanneur, c'est à ce demander si notre chasseur de démon adoré n'est pas un peu schizophrène entre deux volets.Si je dois donner mon avis, personnellement je choisirais le Dante de DMC 1, il est a la fois très mature mais aussi très provocateur, en gros c'est un parfait mélange du Dante de DMC 2 et du Dante de DMC 4 (comme celui de l'anime qui garde en gros le look et le comportement du Dante de DMC 1).Puis sa coupe de cheveux qui cache un œil a la Albator, c'est juste méga classe, on retrouvera d’ailleurs ce style sur Leon S.Kennedy a partir de Resident Evil 4.Mention spécial au Dante de DMC 2, vraiment classe niveau charac design, j'aime beaucoup aussi son comportement à la Venom Snake avant l'heure (3 phrases dans tout le jeu).Celui que j'aime le moins est le Dante de DMC Devil May Cry de Ninja Theory, un jeune clown assez irritant sur la longueur pour moi, je le trouve pas drôle, vulgaire, nul et con...Puis physiquement il ressemble a rien du tout (bonjour Jean Martin Rebel 19 ans), bref, j'ai pas compris le délire de ce Dante.Sinon pour vous, quel est le meilleur Dante ?