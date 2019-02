cette différence de prix se justifie par le coût plus élevé des cartouches Switch par rapport aux supports disque, variant en fonction de leur capacité.

Pour ce qui est de la version physique américaine du jeu, les utilisateurs Nintendo vont avoir l'heureuse surprise que, une fois n'est pas coutume,C'est une habitude aujourd'hui entrée dans la conscience collective, les versions physiques de jeux multiplateforme se voient flanquées sur la console hybride d'une hausse du prix par rapport à la concurrence, environ 10 €, un phénomène plus connu sous le nom de « taxe Switch ». Comme indiqué dans notre article de mars 2017,Autre information importante, le site de vente en ligne précise la date du 17 septembre pour la disponibilité de Bloostained : Ritual of the Night.