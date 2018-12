"there's a huge announcement in store !"

"il y a une annonce énorme en magasin !"

https://twitter.com/suda_51/status/1072785849496952832

(heure européenne)-Présentation de 2 heuresTravis dans smash ?Remaster de No More Heroes 1&2 ?Une grosse collaboration avec un jeu indé ?Teaser de No More Heroes 3 ?Une démo annoncée ?Travis Strike Again : No More Heroes annoncé sur d'autres supports ?