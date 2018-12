Salut a tous, j''ai le Ps VR depuis quelques jours et j'ai donc remis en route mon controller move que j'avais avec la ps3 mais il ne prend plus la charge. Je pense que c'est parce que je ne l'ai pas utilisé pendant plusieurs années mais c'est chiant vous avez pas une solution ? (changer la batterie ou autres? ) J'attends vos conseils merci

posted the 12/01/2018 at 08:33 AM by wazaaabi