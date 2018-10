Voila maintenant plus de 2ans que le psvr est sortie et surtout que la version 2 est sortie pour un prix très raisonnable, mais je me pose la question est, es-ce que ça vaut vraiment le coup ? il y a t-il une différence avec la première version du psvr? et surtout au niveau des jeux, il y a t-il des gros jeux qui en vaut la peine à part Dead or Alive Xtreme3 ? :troll: