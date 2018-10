Il est temps de remettre un peu les pendules à l’heure. Je ne sais pas pourquoi, ni d’où ça vient, ni ce qui le motive, mais il y a un phénomène que je ne comprends pas trop sur le web, actuellement :. Les joueurs sont divisés, sur la VR, d’une façon qui m’épate. On dirait une religion : en gros, dès que ça parle VR, on a soit les adeptes, les convertis, porte-étendards de cette nouvelle façon de jouer bloqués en modes évangélistes (et j’imagine que j’en fais partie, alors), soit, ceux qui disent. C’est ouf. Pour ces derniers, la VR est comme la télé 3D, ou la PS VITA : un truc appelé à disparaître. Et même, et c’est là que je ne comprends plus : un truc qui DOIT disparaître. On n’est même plus dans lemais bien parfois dans le. GenreBen justement, parlons investissement.Personnellement, et même si je sais bien qu’il s’agit en soi d’un périphérique PS4 (et donc « un accessoire »), je ne peux pas m’empêcher de considérer lecomme une nouvelle plateforme.Je joue aussi à ma PS4, à côté. Et à d’autres trucs. Mais je considère le PSVR comme une console à part entière. Et donc, comme toutes mes bécanes, la question qui s’est posée, à un moment, c’est. Perso, je fonctionne comme ça. J’ai pas forcément des cents et des milles, mais si y’a au moinsqui m’a l’air de justifier l’achat de la console, j’économise, je prends mon temps, je me démerde, mais je finis par craquer. C’est pour ça que j’ai une WiiU, par exemple (et que j’y joue encore). (Non parce que quand on dit que y’avait pas de jeux sur cette bécane, c’est marrant, ils ressortent tous sur Switch, et là, de l'avis général, ils sont bons. Fou, hein ?) C'est aussi pour ça que je n’ai pasde Switch (BotW me l'aurait fait acheter de suite, mais il est sorti aussi sur WiiU, donc...) (Et oui, je sais qu’il y a d’autres jeux sur Switch, bien sûr que je vais craquer. Un jour. Ne soyons pas sectaires.)Bref.. Si vous avez une PS4 aujourd’hui, pour quelle raison devriez-vous investir ? Pour quel jeu ?. Mais ça, y’a que ceux qui en ont un qui le savent. Je dirais même limite qu’: le PS Store est blindé, on se perd vite dans les nouveautés, et ça devient limite difficile de se tenir à jour des sorties et de trier le bon grain de l’ivraie. Les sites généralistes passent rapidement sur plein de trucs, faut se tourner vers les sites spécialisés pour se tenir à jour. Mais le grand public, lui, qui va sur les sites généralistes, ne peut donc pas savoir ce qui se trame vraiment.Donc, oui, y’a du jeu. A fond les ballons. Et y’a de tout. Comme toutes les plateformes qui démarrent, y’a des p’tits trucs géniaux, des trucs inventifs, mais aussi des trucs ratés, voir des. Comme je le disais, dur de trier. Mais on ne va pas parler ici des bons jeux du PSVR (y’en a franchement trop – et non, je ne déconne pas), on va parler des, enfin. De ces jeux que je considère (avec toute la subjectivité que ça implique) comme des, genre, un seul d’entre eux justifie pour moi l’investissement.diront certains. D’accord, j’entends. Mais t’as vraiment regardé les prix, récemment, ou tu rages juste comme ça, sans savoir ? Parce que le PSVR a énormément baissé, quand même, depuis sa sortie. Les packs se multiplient, les promos aussi. Pour les fêtes, on va pouvoir en trouver pour des prix vraiment raisonnables, me semble-t-il.Si tu veux. Mais attends la PS6, aussi. Et tu sais quoi ? Après y’aura même, avec un peu de bol, la PS7. On l’attend, celle-là ? Ou on joue en attendant ? Moi j’ai choisi.Voici donc une liste desde la mort qui tue sa race sur PSVR, du genre que si tu l’as pas essayé au moins une fois dans ta vie, t’es pas un. Et oui cette phrase est maladroite. C’est fait exprès, c’est pour que tu ries. Rigole. Ah. Ah. Ah ?ET NON je ne mets pasen pôle position. Il vient de se faire ravir sa place. Et sans condition aucune. Sans déconner, les mots manquent pour décrire la perfection de cet. Je pense en toute honnêteté qu’il s’agit, ni plus ni moins, d’. Sauf que seuls, les initiés, la connaîtront. Alors oui, OUI, la comparaison avecn’a rien d’usurpé. Comprenons-nous bien : c’est pas juste un, c’est pas juste qu’il est. Des bons jeux de plateforme, y’en a eu plein depuis Mario 64. Y’en a même eu, si on enlève les nostalgia googles (ben oui, des Mario, notamment). Mais le truc, c’est que Mario 64, pour son époque, était. Il rebalançait toutes les cartes, redéfinissait le niveau de finition, justement, qu’on était en droit d’attendre d’un simple jeu vidéo. Il exploitaitle périphérique qu’il était supposé représenter (la manette et son stick), et sa structure-même renvoyait aux calendes grecques toue la concurrence, y compris ceux qui l’avaient précédé (Crash Bandicoot était sorti avant, par exemple).Ben voilà,, c’est tout ça. C’est pas juste, c’est également, pour moi,. Parce que lui aussi, il vient de rebattre toutes les cartes. Il intègre le processus de réalité virtuelle à chaque nanoseconde de son déroulé séquentiel : y’a pas un saut, pas un ennemi, pas une plateforme qui n’ait été pensé PAR RAPPORT au principe même de la réalité virtuelle. Vous êtes en permanence intégré dans ce monde,. Pas une seconde vous n’êtes un spectateur qui dirigerait vaguement le petit robot à la cape. Lui et vous êtres en symbiose, vous formez une équipe, et c’est à deux que vous volez à la rescousse de tous ses autres petits camarades.Vous spoiler toutes les interactions que vous rencontrerez serait criminel : disons simplement que ça a dû fuser dans les brainstorming, chez les développeurs, pour trouver TOUJOURS de nouvelles idées auxquelles on ne s’attendait pas. J’ai même pas fini l’aventure, et à chaque nouveau niveau, alors que je pensais maîtriser toutes les mécaniques, le jeu me surprend, me met une nouvelle claque, et je me retrouve à sourire comme un con, voire même à rire carrément. Oui parce qu’en plus, c’est très drôle. C’est fun. C’est frais. C’est beau aussi, putain. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais on dirait même que les écrans du PSVR n’ont pas la même résolution que sur les autres jeux. C’est juste hallucinant. On est vraiment au level du Nintendo des grandes heures. Sauf que là, pour le coup, ben c’est Sony.Ben oui, quand même. Le patron, le taulier, le porte-étendard du casque. Le seul problème de, pour moi, c’est que justement beaucoup, beaucoup de monde en a profité en 2D, tranquille, sur sa TV. Et donc, se refaire l’aventure en VR peut manquer d’appel, pour les nouveaux venus dans le monde du PSVR. Mais si par contre, vous n’avez pas encore touché à ce bijou, retenez-vous encore un peu, et lancez-vous directement dans l’aventure en VR. C’est pas le même jeu. Enfin, c’est le même jeu,. Personnellement, j’ai eu la chance de le découvrir en VR. J’ai fait la démoqui m’a fait faire des cauchemars, qui m’a fait me dire. On m’a offertpeu de temps après. J’y ai joué une heure. Et je l’ai reposé pendant six mois. Trop les jetons. Pas possible. Puis, je me suis remotivé.Je l’ai joué: je jouais debout, je ne touchais jamais au stick gauche. Si je veux voir à droite,. C’est tout. Et on se retrouve à faire de tous petits pas, devant chaque porte, à glisser la tête légèrement dans l’encadrement pour essayer d’entrapercevoir quelle merde se trouve encore dans l’autre pièce. Complètement fou. Un jeu de l’angoisse.Je l’ai fait du début à la fin, en VR, comme ça. Et ça restera à jamais. Passer à côté de ça, de cette expérience en VR, quand on aime le jeu vidéo, c’est juste vraiment dommage. Mais ce n’est que mon avis.Tiens, alors celui-là, aussi, il va vous retourner. Par contre, faudra investir :. Y jouer à la manette n’a aucun intérêt. Le AIM a un truc complètement fou, c’est qu’il vous donne encore plus. Le fait de pouvoir regarder son arme sous tous les angles, de voir ses mains manipuler l’objet, et de le SENTIR aussi dans ses mains… y’a un truc qui se passe dans le cerveau. La combinaison de tout ça a réussi à tromper le mien., à blaster de l’alien et à explorer ces paysages hallucinants (là encore, je joue debout, sans toucher au stick gauche). Combien de fois ais-je eu la mâchoire décrochée devant tel ou tel décors ? Combien de fois ais-je bloqué, juste pour admirer ce que j’avais sous les yeux ? Putain, j’y étais vraiment.L’aventure est linéaire, oui. Ça s’inspire grave de Halo et Metroid, oui. Mais on s’en balance.Il vous transporte ailleurs. Vous n’êtes plus dans votre chambre. Et pour les fans de tir, vous blastez vraiment ce qu’il y a en face de vous. La sensation est juste hallucinante.Et du coup,, je placedans la même catégorie que ces jeux qui ont marqué au fer rouge ma vie de joueur :, tout ça, quoi. Pour moi,rentre dans cette catégorie. Car il m’a vraiment fait découvrir un autre monde,. Pas besoin de drogue, les mecs. Juste le PSVR et le Aim, ça suffit.Ah ! Tu l’as vu venir, celui-là ?d’une compilation de, ressortis en HD en son temps. Ah ! Ben ouais. Parce qu’en fait, cette « simple » MAJ nous a juste offert,(bon faut quand même acheter le jeu à la base, hein),. Un truc d’une immersion de folie. D’une beauté à couper le souffle. Un trip hallucinant, indéfinissable. Et qui surtout, pari impossible et pourtant bien remporté, NE FILE JAMAIS LA NAUSEE. C’est juste dingue. Les développeurs, ces génies du bien, ont trouvé des combines pour contenter tous les joueurs, les pros de la VR qui ont jamais mal au cœur comme ceux qui très vite ressentent le mal de mer. Ici, rien de tout ça. C’est difficile à décrire, mais en fait, le vaisseauà la route. La structure autours du cockpit tourne, se penche dans chaque virage, etc… tandis que le poste de pilotage reste à niveau. Une idée dingue qui marche complètement, et qui n’enlève rien, mais alors rien, aux sensations. Bien sûr, lesauront vite fait de se mettre en mode « vaisseau normal » et de tout faire tourner au moindre virage, cockpit et tout le barzingue. Là, oui, c’est la gerbe si tu le sens pas venir. Perso, je reste à l’option de base, que je trouve parfaite. Et quelles sensations ! Quel jeu ! Un pur bijou. Tant pis s’il n’y a plus jamais d’autres Wipeout après. Celui-là, sous cette forme-là, représente à mon sens la version définitive du truc.. Le genre de jeu qui, OUI, justifie amplement, à lui seul, l’achat du casque PSVR.Pour conclure, je préciserai juste que je n’ai pas d’action chez Sony. Je joue sur tous les supports, d’ailleurs surtouten général (j’attends comme un dingue ma NES Mini pour Noël). Mais la VR, c’est vraiment. Ça ne remplace pas le reste, c’est un marché parallèle (en général, les joueurs VR alternent pas session avec les jeux « flat », genre VR pendant un mois, puis retour à la téloche pour casser du jeu, puis VR à nouveau lors d’une sortie, etc). Mais c’est un truc de fou.. Putain, quand j’étais gamin, j’en pouvais plus de rêver sur le film(et ouais, Matrix n’a rien inventé). Et je pensais vraiment que je ne verrais JAMAIS, ô grand jamais ce genre de trucs pour de vrai. La VR, aujourd’hui, aussi balbutiante et imparfaite qu’elle soit, FONCTIONNE.. LA PROMESSE EST TENUE, bordel. Faut juste essayer pour de vrai (et pas deux secondes dans un magasin, en se disant).C’est comme quand tu vas voir un film d’horreur en te disant que. Si tu y vas, de base comme ça,le truc, évidemment que ça prendra pas. Faut avoir envie, faut y croire.Et putain, moi, comme Fox Mulder, à l’époque. J’ai envie d’y croire. Même.Love.Bobo.