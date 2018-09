Jeux Video

Tout démarre de là.En mai dernier, un mec (Tyler Schultz) tente de demander à Insomniac d'inclure un easter egg 100% personnel : afficher in-game sa demande en mariage envers sa copine Madison.Demande totalement WTF sauf que, Insomniac est finalement ok, et vous pouvez retrouver le truc dans le jeu final.Pas de bol, et c'est pas de la faute d'Insomniac : entre mai et la récente sortie du jeu, Maddison a quitté Tyler... pour se mettre avec son frère.Une pensée pour ce brave homme qui psychologiquement semble être KO, et dont voici la vidéo qui explique tout ça (en anglais évidemment) :