Donwgrade ou pas downgrade, voici l'analyse technique de Digital Foundry sur Spider-Man,

Verdict : Le jeu final a exactement la même résolution de textures que la démo de l'E3.



Les matériaux de la combinaison de Spidey ont changé car la combinaison

dans sa version E3 était trop brillante. D'après John Linneman c'est un

changement artistique et non technique, le reste en vidéo :







- Flou de mouvement par pixel. C'est la meilleure mise en œuvre qu'ils ont vue jusqu'à présent. Cette option est bien sur réglable dans le jeu.- Pas de rendu en damier sur, il utilise la technique d'injection temporelle déjà utilisée dans- Résolution adaptative sur: de. Cette résolution basse est "extrêmement rare".- La résolution moyenne est de(Là ou le jeu dans saétait en).- Lautilise également une résolution adaptative. La plupart du temps, c'est dumais peut chuter sur certains cas à- Les reflets du bâtiment se mélangent entre quatre cartes cubiques en fonction de la hauteur.- Les flaques d'eau manquantes ne sont pas dues à des problèmes de performance mais plutôt dues à un changement artistique. La carte cubique de Reflection a changé par rapport à celle utilisée dans laémet l'hypothèse qu'il aurait été difficile de réajuster l’emplacement des flaques d'eau en tenant compte du changement.- Les réflexions de flaques d'eau fonctionnent de la même manière que dans la- Le jeu utilise un éclairage volumétrique avec une grande qualité d'ombre et l' occlusion ambiante.- Les voitures utilisent différents types (LED) et couleurs de phares. L'attention aux détails dans l'ensemble est assez folle.- La densité de la circulation et des piétons semble plus élevée dans le jeu final.- Légères différences d'ombre dans le jeu final par rapport à la démo de l'. Ça a l'air plus réaliste dans le jeu final. Dans l'ensemble, il y a plus d'éclairage et de différences artistiques.- Les détails de texture, les détails intérieurs des bâtiments, les reflets et l'éclairage sont meilleurs dans certaines scènes du jeu final par rapport à la- Le jeu tourne à, solide et stable suret. Quelques rares chutes peuvent se produire. Sans oublier que le flou de mouvement ajoute de la douceur à l'expérience.- Certaines scènes nécessitent un petit chargement (Mais ça reste relativement rapide moins de 10 secondes).