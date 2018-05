Jeux Video

Toutes les photos ont été postées hier sur le compte Twitter de Bethesda.Au départ, on pouvait spéculer sur tout et n'importe quoi avec le rose (comprends toujours pas la signification d'ailleurs) mais, avec les loubards façon Mad Max, je pense qu'il n'y a plus de doute.Notons la présence implicite du "5/14" à deux reprises, ce qui pourrait donner l'officialisation ce lundi (comme ils ont fait à l'époque pour Doom avec un teaser de 3 secondes).