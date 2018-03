C'est en effet via le prochain numero de Edge qu'on apprend cette info qui risque de décevoir plus d'un fan de la marque du plombier moustachu. Apres le coup dur de la version 3DS qui ne sortira pas hors du Japon, c'est maintenant la sortie de la version Switch qui serait remise en question sur nos terres.De passage a Londres le producteur Hokuto Okamoto à répondu lors d'une session de questions réponses qu'il ne savait pas si sortir le jeu plus d'un an après la sortie PS4 et PC seraient une bonne chose, les ventes de Dragon Quest Builders Switch en Europe et en Amerique étant par ailleurs pas vraiment conformes a leurs attentes.Rappelons que ce n'est pas la premiere fois qu'un Dragon Quest sur Switch sort sur PS4 et PC en occident mais pas sur la derniere de Nintendo, en effet Dragon Quest Heroes 1 et 2 Switch n’étaient pas parvenus jusqu’à nous.