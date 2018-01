mais quelle technique de merde !

l'ost est cool

les cinématiques sont whaou !!!

les "boobs" d'Homura et Hikari

l'histoire ce laisse présager...

Rex pourquoi es-tu Rex ?!

trop de menus tue les menus

fuck cristal cheat !!!

Comme le laisse présager mon titre, je viens en effet de venir à bout de Xenoblade Chronicles 2 après 155 heures de jeu, kyu-kyu ! ( certaines plus longue que d'autre).J'en ressort heureux, mais mitigé. Veuillez patienter je vais m'expliquer, mais avant je vais vous passez les chapitre suivants: ;(même si moi je n'ai rien vu contrairement à vous) ;et pour finir:Maintenant que la messe est dite, j'aimerais savoir si vous aussi (vous qui avez finis le jeu ou presque), avaient eus comme l'impression de suivre en quelque sorte l'histoire de Xenoblade premier du nom (en avançant dans les derniers chapitres et ou après avoir finis le jeu tout simplement) ?Je vous pose la question parce que ce fût mon cas à cause de similitude en nombre.Sinon pour ceux que ça intéresse mon classement des Xenoblade Chronicles:1 = Xenoblade Chronicles - 18/20 - Le mariage irréel d'une direction artistique exceptionnelle et d'une ost hors norme desservant un univers et une histoire maîtrisés. Un système de combat fluide où chaque personnage est intéressant à prendre en main et où chacun possède sa propre identité.2 = Xenoblade Chronicles X - 16/20 - Savant mixage du Xenoblade qui le précède et ses prédécesseurs, il offre un système de combat améliorer et l'apparition des meccha une exploration plus approfondit dans un univers "whaou !" peut-être un peu trop travailler vis à vis de l'histoire (elle bien plus maigre [ une introduction à quelque chose de plus grand quoi]), mais aboutissant sur une thématique des plus passionnante. La direction artistique est intouchable, mais les couac de l'ost un peu quand même.3 = Xenoblade Chronicles 2 - 15/20Il reprend la recette de base et la fais basculer dans un autre chose très différents, mais tout aussi excellent à sa manière. La direction artistiquement n'est pas mauvaise du tout mais l'on ne retrouve pas la symbiose ressentie avec l'ost comme dans le 1er. Le scénario joue beaucoup sur l'opposition des protagonistes et antagonistes du jeu ce qui nous vaut de nombreuses rencontre plutôt mouvementées et rudement bien menées, mais l'histoire, même si pas désagréable à suivre loin de là présente beaucoup trop de similitude avec son grand frère, un peu comme une sorte de ré-imagination de cet opus.