Il n’y avait que le messie pour succéder au messie. Il aura fallu 6 longues années de patience pour que le premier opus Wii se trouve un digne petit frère, et pour cause. Après l’expérience « X » discutable sur Wii U, Monolith nous fait le plaisir de remettre les ingrédients phares de 2011 : Une histoire épique, des personnages charismatiques, le tout bercé par un monde généreux et rythmé par une bande-son de rêve. Après quelques heures de jeu seulement, aucun doute : Ça respire la vibe Xeno à plein nez et la poésie tragique d’Alrest fait le reste ; on se plait à parcourir ces titans en voie de disparition, à découvrir des environnements cachant des villes superbes mais paradoxalement grippées par des habitants tordus par la peur d’une guerre imminente entre deux pays majeurs.Parce que comme sa plastique Anime/Manga ne le laisse pas penser, l’histoire de Xenoblade Chronicles 2 est dotée d’une écriture sensationnelle avec les thématiques lourdes chères à Tetsuya Takahashi qui nous offre là l’une de ses œuvres les plus abouties. Il sera question de guerre, de politique, de vie et de mort, de l’importance du souvenir, mais aussi de la vanité humaine, l’influence de l’Homme sur l’environnement et son rapport à Dieu. Rien que ça.Le scénario, formidablement ficelé, propose son lot de retournements, de scènes épiques et/ou tire-larmes. Surtout, le scénario s’avère être une belle leçon de vie ou il est souvent question de considération de l’autre et du lâcher-prise propre à la vie d’adulte. Autant de thématiques auxquelles va se confronter Rex, le héros de cet opus, que l’on voit grandir au fur et à mesure de l’aventure jusqu’à éveiller une vraie maturité, sans pour autant tomber dans des clichés faisant trop souvent défaut au genre JRPG. Un piège dans lequel son grand frère de 2011 s’était peut-être viandé en dernière ligne droite.J’en parlais tout à l’heure, la plastique du jeu est fabuleuse. Si l’on est quand même techniquement en deçà de Xenoblade X, ceci dit le jeu affiche une vraie personnalité avec des décors marquants. Du charme champêtre de Torigoth, en passant la sublissime végétation nocturne d’Uraya, jusqu’aux terres arides et industrielles aux légères influences steampunk de Mor Ardain et j’en passe ; Alrest est vaste, Alrest est beau, le plaisir à parcourir ses titans est infini tant chacun porte une émotion à transmettre, en plus d'être de véritables leçons de game design.Des émotions bien servies par une bande son mémorable, là ou Xenoblade X avait largement divisé par ses choix. Si l’on note l’absence de Yoko Shimomura par rapport à l’opus Wii, on apprécie énormément les retours de ACE, Hiramatsu et Mitsuda, dont les compositions sont des odes à l’exploration des titans pour des morceaux qui évoluent selon le moment de la journée. Pour le reste, on retrouvera des pistes comme « Counterattack » qui est tout simplement le pendant qualitatif absolu de « Engage the Enemy » du premier Xenoblade, ainsi que nombreux battle themes aux influences multiples, dont un qui semble tout droit sortir des poches de Tomoyasu Hotei. Un régal. Et cette musique à Mor Ardain, bordel Pour en finir côté artistique, on pourra basher un chara-design relativement cliché ou pointer du doigt des poitrines trop généreuses ou une utilisation coupable du moe, c’est sans compter que le jeu se veut lui-même auto-critique sur ce point et la plupart des scènes « moe » servent à un humour visant Tora et moquer son fetish sur les maids, la scène tordante de l’éveil de Poppi en est l’exemple le plus flagrant.J’apprécie énormément le paradoxe des nopons, la race-mascottedu jeu est celle composée majoritairement de crèvent-la-dalle avares de fric et autres joyeusetés cristallisant les défauts de l’humanité, souvent soulignées avec beaucoup d’humour. Même si en termes d’humour, le personnage de Zyk en est le « prince » ! J’aimerais beaucoup vous parler des personnages, ils sont tous très attachants mais c’est très difficile de vous en parler sans vous spoiler des choses. Je ne vous ferai pas cet affront !En outre, le jeu bénéficie d’une excellente localisation avec un véritable effort sur l’écriture générale, ce qui rend les dialogues agréables à suivre avec du langage familier et des tutoriels franchement sympatoches. Grace à un DLC gratuit, il est possible de jouer avec les voix japonaises. Sinon, il est également possible de faire un tour de Grande Bretagne avec le doublage anglais composés d’accents plus ou moins fleuris et d’un cast pas toujours pertinent (Nia et sa voix de trentenaire vous saluent bien) pour un crevage de tympans garanti. Une fois en Japonais, c’est évidemment autre chose, d’autant que les amateurs/connaisseurs de Seiyuu pourront trouver un cast de prestige rodé aux animes. On apprécie aussi l’accent du Kansai de Zyk et Pandoria ainsi que les tics de langage des noponsEn revanche, presque tous les noms ont été modifiés de la version originelle Jap à la version occidentale : Homura est devenue Pyra, Meleph -> Morag, Kagutsuchi -> Brighid, Byakko -> Dromach… Néamoins les traducteurs ont pris soin d’adapter les noms selon la culture occidentale. Par exemple, si « Byakko » renvoie au tigre blanc de la culture chinoise, « Dromach » renvoie à un animal de la mythologie Galloise. A titre personnel, j’aurai préféré qu’on garde l’emprunte culturelle nippone plutôt de de vouloir absolument adapter ça à la sauce occidentale, mais bon. On salue l’initiative, même si on imagine que Rex a eu de la chance d’avoir un prénom passe-partout sous peine d’être renommé Jack ou Harry.La plus grosse perte niveau traduction se situe au niveau des allusions religieuses du jeu. Dieu (Kami) devient l’Architecte, le Paradis (Rakuen) devient l’Elysium. On imagine assez facilement l’intention d’alléger les thermes afin de ne pas créer de polémique inutile.Bien sûr, le jeu a ses défauts. Certains se laisseront agacer par une surcharge de dialogues pendant les combats, surtout contre les soldats ardainiens. D’autres se lasseront des fameuses quêtes FedEx, sel de tout JRPG qui se respecte. Enfin, les derniers s’offusqueront d’une technique pas toujours flamboyante notamment en portable. Mais l’amour donné au joueur surpasse bien quelques pixels ingrats sur une plastique quand même généreuse. Croyez-le ou non, ce n’est qu’une question d’habitude pour nos petits yeux parfois trop gâtés et obsédés par cette culture de la performance en dépit d’un contenu autant qualitatif que quantitatif. Le seul point véritablement négatif consiste en l’éveil de Lames, avec un système de Gashapon qui peut s’avérer très frustrant tant le loot s’avère trop souvent décevant en dépit de l’utilisation d’un cristal rare et/ou légendaire. Mais hé, on va s’estimer heureux qu’EA n’ait pas développé le jeu, on se serait retrouvé avec des microtransactions pour obtenir des pack de cristaux-cœurs.Difficile de décrocher de ce Xenoblade 2, même après avoir fini le jeu et découvert l’entière majesté de son scénario et de ses environnements. Comme en 2011, Xenoblade Chronicles 2 rappelle à tout le monde l’essence même du J-RPG, en ne révolutionnant peut-être pas le genre, mais en proposant tant de générosité et de qualité qu’il serait franchement criminel de cracher dans la soupe, surtout quand elle est si bonne.Bon j’vous laisse, j’dois aller éclater mon score à