Bonjour à tous ! Avec l’annonce d’Ys VIII sur Switch, je suis dis que c’est l’occasion de revenir sur cette saga ! J’ai joué uniquement à Ys: Memories of Celceta sur Vita, je suis pas donc un grand spécialiste de la saga, contrairement à certains sur le site ^^ Mais vu l’actualité c’est l’occasion.Le premier est Ys: The Vanished Omens, sorti sur les micro-ordinateurs PC-88, X1, PC-98, FM-7/FM-77, FM-77AV et MSX2. La version la plus récente est la déclinaison smartphone, intitulé Ys Chronicles I.Le second est Ys II: Ancient Ys Vanished – The Final Chapter, est une suite direct du premier. Comme ce dernier, sa dernière déclinaison est sur smartphone, intitulé Ys Chronicles II.Le troisième est Ys III: Wanderers from Ys. Il a eu un remake sous le nom de Ys: The Oath in Felghana, sur PSP et PC. Réalisé avec le moteur de Ys VI, ce remake 3D délaisse le scrolling horizontal (contrairement à l’épisode original) au profit d'une perspective plus classique en vue de dessus.Le quatriéme est Ys IV: Mask of the Sun, dont l'histoire se déroule entre celles de Ys II et Ys III. Mais la version la plus populaire et plus récente est Ys: Memories of Celceta sur PS VITA. Une version Windows est sortie uniquement en Chine.Le cinquiéme, Ys V: Lost Kefin, Kingdom of Sand, quant à lui, a un seul remake sur PS2.Le sixiéme, Ys VI: The Ark of Napishtim, sorti en 2003 sur Windows, PlayStation 2 et PlayStation Portable. Le version sur Steam date de 2015.Enfin, Ys Seven a été commercialisé au Japon en 2009 sur la console PlayStation Portable puis en Amérique du Nord à partir du 27 août 2010 par XSEED Games. Il faudra en revanche attendre le 30 août 2017 pour avoir la version PC.Un épisode servant de préquel à la série est sortie sous le nom de Ys: Origins. Il est sorti en 2012 sur PC et très discrètement sur PS4 et VITA en 2017.J’espère sincèrement que l’épisode VIII rencontrera un succès sur Switch. NIS America se charge de l'édition et j’espère qu’il sera récompensé ! Sachant que l’éditeur veut renouveler l’expérience sur Switch, pour ne pas porter l’ensemble de la saga sur la console ? Certains épisodes ont déjà une version PC, le portage sera donc beaucoup plus rapide.