... Nous habituait à la voix de Mario ?



Constatez-par vous même :







Alors ça c'est une vidéo d'une des chaînes US de Nintendo, Play Nintendo, orientée jeunes enfants avec des vidéos... OSEF.



Vous avez remarquez ? Charles Martinet fait du full voice sur Mario. A ma connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent quand il s'agit de Mario, je me trompe ?



Alors non en soit ce n'est rien de nouveaux, Martinet faisait déjà des courts speeches en prenant la voix de Mario notamment dans les conventions que ce soit pour le compte de Nintendo ou en tant qu'invité, sans oublié les quelques jeux où on pouvait jusqu'à entendre le traditionnel "thank you for playing my game" en fin de crédit ou quelques mots balancés au hasard (mais rien de bien bien concret pour le joueur et son expérience de jeu).



Là où je veux en venir c'est que cette vidéo a été posté ya un mois, invitant les jeunes enfants à envoyer des questions par mail à Papa Mario et celui-ci y répondra en vidéo. Et que depuis, il y a 4 vidéos où Martinet joue complètement la voix de Mario. Sur un média de porté mondial qu'est YouTube.



Alors je ne sais pas combien de temps il y aura des vidéos de Mario répondant de vive voix aux viewers ni s'il y aura d'autres vidéos avec Martinet jouant Mario dans des speeches, peut être que ça s'arrêtera là mais mon interrogation est là suivante : est-ce que ce serait pas ici un premier pas vers un potentiel film (selon les rumeurs) où on aurait effectivement un Mario qui parlerait tout du long ?





Play Nintendo - https://www.youtube.com/channel/UCgK_2VQWwigtTr_5TviGy2w/videos