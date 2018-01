Bonjour tout le monde et bonne année,pour commencer.





Joueur Xbox depuis 11 ans maintenant et avant cela sur Nintendo depuis la Nes,je n'ai jamais possédé de Playstation.

Ceci jusqu'au Black Friday de cette année,je me suis achetés une Ps4 pro pour 350 euros avec le jeu GTA 5.

Me voici donc avec cette dernière et ma Xbox one fat.

Tout d'abord le design,alors certes celui de la Ps4 est plus original mais je trouve l'aspect mi mat mi laquer de la one plus flatteur pour l'oeil.

De plus la forme en biseau à l'arrière de la Ps4,empêche de voir ou sont les branchements des câbles,à moins de soulever la console,c'est un détail mais ça ma choquer de suite.

Avantage xbox.



Passons au périphérique,autrement dit,le pad.

Donc vous vous en doutez et malgré les efforts de Sony sur sa Ds4,qui est bien supérieure à la Ds3 qui pour moi était vraiment mauvaise(absence de gâchettes,sticks bombés et sur le même axe)et de bonne idées comme le haut parleur sur la manette qui apporte une réelle immersion ou le bouton share,la manette xbox a ma préférence.

Sans compter que je possède une manette élite qui accroît encore plus le différentiel.

C'est pour ça que j'ai pris un convertisseur "Brook" qui me permet de jouer avec ma manette élite sur ma Ps4.

Seul petit bémol et il faut le dire pas des moindres,on ne peut jouer qu'en filaire et il ne prend pas en compte l'audio de la manette.

je suis allé sur leur site(Brook) et ils développent actuellement un convertisseur sans files et qui prendra en compte l'audio,donc hâte de voir ça.

Avantage Xbox.



Parlons maintenant de l'interface.

Alors depuis 2013 j'entend que celle de la Ps4 est plus ergonomique et rapide que celle de la Xbox,et bien...c'est totalement vrai.

Il faut bien le reconnaître l'interface de la Ps4 est nettement plus rapide et simple d'utilisation,par contre la Xbox offre plus de raccourcis.

Avantage Ps4.



Parlons puissance maintenant,comme je vous l'ai dit je possède une one fat donc évidement la Ps4 pro est bien supérieure à cette dernière et ce n'est pas pour ça résolution supérieure que je l'ai prise(car je possède une Tv full hd)mais bien pour profiter d'un framerate plus élevé lorsque c'est possible,j'y reviendrai notamment avec The Last Of Us.

Avantage Ps4.



Et enfin le catalogue de jeux dispo,et là sans suspense,de part son nombre,sa variété et sa qualité,la Ps4 offre à mes yeux aujourd'hui un catalogue plus attractif que sur xbox.

Avantage Ps4.



Donc au final la Ps4 remporte le duel,alors évidemment je n'ai pas abordé tous les détails,mais voilà ce que j'en pense en gros.







Passons au jeux maintenant.









Je vais commencer par Dead space 3,car le studio créateur de la licence fût malheureusement au coeur de l'actualité suite à sa fermeture.

Tout d'abord Dead space premier du nom est pour moi dans le top cinq de mes jeux préférés de la gen précédente et dans le top dix depuis que je joue au jeux video.

On ne pas tourner autour du pot,j'ai beaucoup aimé se troisième opus,je l'ai fait sur xbox via la rétrocompatibilité.



Alors pourquoi j'ai aimé ce 3ème opus qui fût tant décrier et qui au dire de certains serait une des causes de la fermeture du studio.

Je l'ai aimé car je ne l'ai pas fait lors de sa sortie tout simplement,car Dead space comme beaucoup d'autre licences de la gen passé on été surexploitées.

Déjà Dead space 2 à mon sens ne changeait pas beaucoup par rapport au premier opus,le bestiaire était sensiblement pareil,les environnements idem et l'histoire toujours un peu la même.

Donc ce deuxième épisode ne m'avait pas marquer plus que ça et je sentais l'overdose arrivé avec se troisième volet,que je n'est donc pas fait à l'époque.



Voilà pour le contexte,donc je pense qu'on peut dire aujourd'hui que ce dernier volet conclu la saga,à moins EA ne refile la licence à un autre studio si il en ont les droits.

L'histoire est plus prenante étant donner qu'elle conclu la saga je trouve et sa durée de vie est conséquente pour le genre.

Le gameplay reste identique,on peut maintenant fabriquer ces armes(elles sont nombreuses)et sortir enfin des environnements intérieurs et spatiaux.

La première partie est clairement un copier coller des deux premier volet et ensuite cela change un peu surtout au niveau de l’environnement.

Les combats contre les humains par contre n'est pas réussi car trop facile.

Donc voilà,l'ambiance oppressante est toujours là,le jeu est jolie et on apprends enfin d'ou viens tout ce bazar.