Je me voyais pas écrire un article sur Johnny et pourtant si, Le recordman absolu du plus long palmarès dans les Tops en France est mort aujourd'hui mais plutôt que parler de sa vie privée je vais vous mètres mes chansons préféré voilaQu'il trouve la paix..1961 Retiens la nuit écrite par Charles Aznavour d'ailleurs un de ces 1er grand succées1962 L'idole des jeunes un des ces plus grands succées1965 Le penitencier1966 Noir c'est noir1969 Que je t'aime1976 Requiem pour un fou1979 Ma gueule1986 L'envie1999 Sang pour sang1999 Vivre pour le meilleur2015 De l'Amour c'est a partir de la que j'ai pris ces anciens sons a peu pres.Sinon en tant qu'artiste français il n'en a aucun qui m'ai autant toucher dans son intonation, ces chants.Respect encore pour ces performance vocal, j'ai pas mis de version live c'est pas mon kiffe.