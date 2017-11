Alors j'ai testé quelques combat, alors soit c'est les testeurs qui commence à être vieux et qui sont du mal à capter le système de combat, ou soit il y a un soucis, car pour le moment c'est assez simple à comprendre surtout au niveau de l'attaque, tu ressent enfin le poids du personnage, il cours pas de partout comme avant, donc personnellement c'est un bon point pour ma part.Par contre les voix Anglaise..... NON NON ET NON!!! ça colle vraiment pas au style du jeu et au personnages c'est dingue, comment on peux donner à la presse un jeu en VA, je vais attendre minuit, car je supporte pas les voix