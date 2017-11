(Je l'ai fait sur Gamecube) (Je l'ai fait sur Gamecube)

L’année dernière le premier épisode m’avait bien plus, enfin une nouvelle série de chez Capcom, on ne reviendra pas sur la polémique sur l’exclusivité sur Gamecube, que cache cette suite, que peut elle nous apporter de plus, car le gameplay du premier était déjà excellent, l’effet de surprise n’étant plus là (comme souvent avec les jeux à suite).Sylvia et Joe font très cartoon, tout est tellement bien animé, les Boss toujours aussi timbrer, on voit vraiment bien la décomposition des mouvements lors de ralentir ou lors des accélérer.1.5/2Tout est ultra fluide, ce qui est génial dans cette série c’est que l’animation dans le décor change lors des utilisations des pouvoirs Vfx (ralentissement et accélération pour ce qui n’a pas suivi). 2/2Le style graphique est unique, c’est ce qui en fait sa force, mélange de cartons patte pour les décors (un côté très théâtre), personnage en 2D avec animation de 3 D, la profondeur de champ est plus poussé que dans le premier, et bien plus interactive aussi.1.5/2De ce côté les effets ont été améliorer, notamment les effets de chaleur, si vous utiliser les pouvoir Vifx, ajouter à cela les effets de vos adversaires, effet de fumer, électrique, ou encore d’explosion sur les ralentis, en un mot on en prend plein les yeux. 1,5/2Toute la manette est utilisée, L pour les ralentis, R pour l’accélération, le zoom avec le stick c (jaune) ça marche pour les deux héros, la nouveauté Sylvia peut faire un Replay avec R, en gros vous donner un coup, il se répète trois fois, par contre si vous vous prenez un coup en Replay ça vous inflige un dégât trois fois plus gros. il n'y a pas mal de subtilité, des attaques combinées à deux, Joe peut attraper et balancer un adversaire et faire des esquives (qu’il fait avec classe d’ailleurs), Sylvia peut cibler plusieurs personnes avec son pistolet. 2/2Les combats sont excellents, par contre les phases en véhicules moins évidents (en même temps il y en a très très peu), l’ergonomie n’est pas mauvais, mais il y a certaines combinaisons, ou il faut bien connaître les mouvements pour les enchaîner, (je vous invite à observer les mains des joueurs lors des combats face au Boss pour vous rendre contre qu'il faut avoir l’habitude du jeu pour s’en sortir).1,5/2Il y a déjà l’aventure principal, ou Joe et Sylvia, sont a la recherche de 7 Oscars au couleur de l’arc en ciel, face a vous l’empereur black qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, chaque Oscars représentes des niveaux (montagne, Pyramide ou encore Préhistoire, ancienne ville japonaise (un niveau de fou, vous vous battez quand même un moment contre Bouddha), je vous laisse découvrir les autres environnements. Le jeu avoisine les 8-10 heures, ajouter a cela mode des 36 chambres, ou l’on se défoule a fond, car il faut enchaîner des combats en un certain temps ou des mini épreuves. 3/4Les voix de nos hérauts sont bien cool, mention spéciale a Oncle jet (projectionniste dans le jeu) et A-t-rex, mon personnage préférer dans les boss rencontrer, les coups de poing et pied sont bien percutants, lors des pouvoirs les effets sonores réagissent à ce pouvoir (hélice qu’on entend ralentir, ou encore détonation plus longue), du bon boulot. 2/2Musique assez anecdotique, sympa mais sans plus, il y a quelque thème délirant, mais on en va pas garder un souvenir impérissable, juste ce qu’il faut.1/2Comme vous pouvez le constater, j’ai vraiment apprécié cette suite, Sylvia est vraiment complémentaire à Joe, elle n’est pas la commune bouche-trou, on revoit des personnages du premier, dans des apparitions bien délirantes, si vous voulez passer un bon moment sans vous prendre la tête, avec un jeu bien barrer qui ne se prend pas au sérieux, ce jeu est fait pour vous. Voilà le type même de jeu dont je me lasse pas (plus c’est con, plus j’adore). Un seul petit regret où est passé le mode Deux joueurs.16/20PS : Je trouve plus le test du premier(un de mes jeux préférés -dans le top 10- de tous les jeux qui j'ai pu jouer jusqu’à aujourd'hui)Quand j'ai vu l'article sur Kamiya, j'ai pensé à ça ^^