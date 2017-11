Scusez l'article de blog vite fait mais je dois dodo.Donc je vous l'a fait rapido.Jason de Kotaku a teasé que EA s'apprête à nous "faire une Xbox One" (en gros, un recul de la situation après polémique). On invente de ces termes, j'te jureEt pouf, voilà que la page des cristaux à acheter avec de l'argent réel surest inaccessible.Donc il semblerait que EA s'apprête à annoncer officiellement la fin des micro-transactions pour son jeu histoire de boucler définitivement toutes les polémiques.So....Retour du Season Pass dans Battlefront 3

