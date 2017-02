C'est durant une session de questions reponses sur Facebook que nous avons appris de nouvelles infos sur Nier Automata.Yosuke Saito dit qu'il faudra environs 25 heures pour finir le jeu et obtenir la vraie fin. Faire toutes les sub-quests, récupérer tout ce qu'il y a a récupérer, upgrader le perso a fond prendraient entre 55 et 60 heures.Si le jeu se vend tres bien et qu'il y a assez de demande, le premier pourrait avoir le droit a un remake (remaster ?)Yosuke Saito dit que si il parlait de la version PC, Square-Enix le tuerait. Quand a une probable version Switch son destin est entre les mains de Square et si ils leurs donnent l'argent pour, ils le feront.