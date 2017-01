J'ai reçu ce matin un beau colis et un appel de mon magasin de jeux vidéo qui ont reçu Kingdom Hearts 2.8 HD ! Ce lundi matin commence bien pour moi !L'épisode 0.2 centré sur Aqua est magnifique (et en 60 fps) ! Les décors sont somptueux de même que les effets de lumière. Le seul bémol pour l'instant est la réalisation des personnages dans les cinématiques qui font trop effet "plastique". Dommage car Aqua dans les cutscenes est à l'inverse très réussie.Pour les combats, c'est juste incroyable de passer de la PS2/PSP à la PS4 tant le gameplay est agréable. Ça reste du basique Birth By Sleep, mais avec des modifications qui le rendent accessible mais difficile à maitriser (ça va être punitif en mode critique...)Si l'équipe de développement arrive à une telle qualité en si peu de temps je n'imagine même pas Kingdom Hearts 3 ! Hype Over 9000 pour moi !