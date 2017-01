Bonjour à tout le monde,À l'occasion des soldes, il y a une belle offre aujourd'hui si vous comptez commandé la switchÀ partir de 249€ vous pouvez bénéficier de 20€ de réduction grâce au code : cadeau20eEt à 399€ réduction de 40€ grâce au code : cadeau40eDonc switch 329 + Zelda collector 89 = 418 - 40 = 378€On peut payer en 4 fois également ça revient à 400,52€ sur 4 mois réduction faire. C'est plus cher à cause des frais de dossier et de gestion.Bon jeu. !La switch ne m'a pas du tout convaincue mais l'arrivée d'une nouvelle console le hype toujours autant finalement. Je suis un consommateur faible

posted the 01/14/2017 at 05:37 AM by pxl