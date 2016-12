Et voila les amis, j'ai fini le jeu que j'attendais depuis 7 ans; Trico.En finissant Shadow of the Colossus, je me demandais, "mais qu'est ce que l'on peut faire comme jeu apres une oeuvre pareil ?" tellement, j'etais ressortis boulverse de mon aventure. Ueda, lui semblait avoir la reponse avec Trico, que nous avons du attendre 10 ans ! Personnellement, si je me savais sensible a la patte du maitre, Trico me laissait un peu dubittatif. maintenant qu il est sortis, voici mon bref avis sur les 3 oeuvres Ueda Fumito.Ici les deux versions originales sur Ps2 de la team Ico en version japIco est une oeuvre unique ou la seule force du hero, n est pas ses muscles mais l'affection qu'il developpera pour son etrange amie. Ici Ueda pose les bases de son art, et nous racontre le premier conte des mithologies Ueda. Je l'ai fait sur le tard mais je dois dire qu'apres des debuts assez lent, l'aventure prend en intenssite pour nous faire vibrer de tout notre etre.Ce coffret compilant les remaster des 2 jeux Ico et Shadow of the colossus en HD et avec option 3D.Shadow Of the colossus est pour moi l'oeuvre majeure de Ueda. un jeu hors des sentiers battues qui propose d'abbatre a contre coeur des geant, pour exausser un souhait egoise, ramener a la vie sa bien aime.La Ps2 crache litterallement ses triples, pour nous proposer des animations somptueuses, Ueda signe ici son 2em conte mythologique. Tout simplement un des meilleurs jeux que j ai fait. prenant du debut a la fin, on ne peut pas en sortir indemnecollectorCe collector de Shadow of the colossus, propose un DVD du nom de Nico qui propose des video de la version beta du jeu. Ce coffret n'est disponible qu'au japon, et fut editee a 1000 exemplaires. autant dire qu'il coute bonbon.tricoCompletement seduit par Ico et Nico, il est difficile d immaginer que je ne puisse pas aimer Trico. Pourtant, avant sa sortie, j avais peur. Shadow of the colossus a passer la barre si haut. Comment passer apres un tel chef d oeuvre ? Trico en est la reponse. Il est trop tot pour dire si dans mon coeur Trico egalera Shadow of the colossus mais ce qui est certain c est que je ressort boulverser. Comme a son habitude, le jeu est une monter en puissance pour mieux faire eclater son emotion lors des scenes de fin.techniquement, le jeu est impressionnant notament pour les animations de trico et son univers. Les mecaniques de jeu n'ont pas du etre simple a construire et des bugs sont bien present, mais la relation que l'on tisse avec Trico devient au fils des heures un vrai tresor. L on en vient a aprehender la fin du jeu. Et si il lui arrivait quelque chose ? Pourais-je le pardonner a Ueda? C'est pourtant hier, les yeux plein de larmes que j ai cloturer le 3em conte mythologique de Ueda. Que vous dire, si ce n'est que de le faire, et jusqu'au bout.Et maintenant ? Je me retrouve orphelin car je doute bien qu il y est un 4em jeu de la team Ico.