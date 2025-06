The Witcher IV surprend avec un peu de gameplay, en 60FPS sur PlayStation 5

Nous savions depuis hier queallait donner des nouvelles pour la conférence State of Unreal 2025 d'Epic Games, mais on ne s'attendait pas à une telle générosité de la part de CD Projekt Red pour un jeu que l'on ne prendra probablement pas en main avant 2027 dans le meilleur des mondes : un premier aperçu de gameplay, carrément, et en 60FPS sur une « simple » PlayStation 5 même pas Pro.Après on est avant tout là pour la technique, dont les outils Nanite Foliage pour proposer un réalisme accru de la végétation sans toucher aux performances, ou encore l'impressionnante séquence cumulant des tonnes de PNJ à l'écran.Mais patience.