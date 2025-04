Fatal Futy COTW : le casting est finalisé

Cette nuit, SNK a finalisé le casting deen présentant Hokutomaru, élève d'Andy Bogard et Mai Shiranui, rejoignant les 16 autres représentants du roster de lancement (24 avril, PC/PS5/XBS/PS4) dont on tient à rappeler Cristiano Ronaldo. Car tout est possible aujourd'hui.Et si 17 persos, ce n'est pas assez pour vous, n'oubliez pas que le jeu de base (59,99€) offrira à tous le premier Season Pass pour compenser et incluant :- Andy Bogard (été 2025)- Ken de Street Fighter (été 2025)- Joe Higashi (fin 2025)- Chun-Li de Street Fighter (hiver 2025)- Mr. Big (début 2026)