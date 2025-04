Nouvelle BA pour Space Adventure Cobra

Plus tôt la semaine dernière, Microids nous annonçait quedéboulerait dans les bacs le 26 août 2025, mais aura attendu jusqu'à aujourd'hui pour accompagner son communiqué d'une bande-annonce toute fraîche mêlant séquences animes et gameplay.Faute du moindre espoir pour le rendu technique, on croise les doigts pour un bon feeling histoire de marquer le coup envers cette licence très rarement représentée dans le domaine JV. Il vous en coûtera 49,99€, quel que soit le support (pas d'annonce Switch 2 d'ailleurs).