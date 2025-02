Terminator 2D : No Fate nous fait un délire nostalgique (bande-annonce, supports et date de sortie)

Pendant que Nacon donnera peut-être des nouvelles de sonla semaine prochaine, c'est Reed Entertainment qui vient nous dresser les contours deet il faut bien avouer que la première bande-annonce met déjà l'eau à la bouche des fans de la franchise : délire old-school façon Contra, adaptation du meilleur film (le deuxième), possibilité d'incarner Sarah Connor et le T-800, séquences inédites, plusieurs modes (Histoire, Arcade, Infini, Boss Rush…), version boîte et même édition Collector sur toutes les consoles…C'est beau, et ça sortira le 5 septembre.