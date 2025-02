MercurySteam présente sa nouvelle licence

Comme préalablement teasé, MercurySteam a dévoilé son prochain projet n'ayant strictement aucun rapport avec une certaine licence spatiale de Nintendo (après rien ne dit que ce n'est pas en cours) vu qu'il s'agit de, un titre en apparence assez classique mais qui souhaite reposer ses arguments sur son système de forge aux possibilités dites infinies, et ses combats qui réclameront une grande attention dans l'arme équipée et le besoin de viser des parties spécifiques de l'opposant.On n'attendra pas bien longtemps pour le prendre en main avec une sortie déjà prévue pour le 22 mai 2025 (PC/PS5/XBS) avec version physique par 505 Games et un prix de 69,99€.+