Du gameplay pour Tides of Annihilation

Comme promis, l'une des surprises du dernier State of Play s'est rapidement offert une présentation plus copieuse avec donc 11 minutes de gameplay pour le jeu d'action-aventureà partir d'un build démo évidemment très loin d'être finalisé (le jeu n'a même pas encore la moindre fenêtre de lancement).Si vous n'étiez pas là plus tôt dans la semaine, ce titre signé par les chinois de Eclipse Glow Games s'amusera à réécrire façon fantasy des traits de la légende arthurienne (la puissance des Chevaliers de la Table Ronde pourra notamment être exploitée), avec plus de 30h de jeu au programme.