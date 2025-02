Stellar Blade : la sortie PC se précise enfin

Shift Up a fini de tourné autour du pot : la version PC deest bien une réalité avec une sortie prévue pour le mois de juin aussi bien sur Steam que l'Epic Games Store, avec l'intention de faire pour rappel encore plus de pognon que sur PS5. Ce qui n'est quelque part pas totalement impossible vu les marchés chinois et coréens essentiellement tournés vers le PC.L'équipe indique en outre qu'après, une deuxième collaboration aura lieu cette fois avec, donc du partenariat maison qui n'empêchera pas les joueurs de devoir lâcher un petit billet supplémentaire. Ce DLC arrivera également en juin.