Clair Obscur : Expedition 33 précise sa période de lancement avec une bande-annonce

Le toujours aussi clinquantrefait l'actualité avec plusieurs choses à prendre en compte, où l'on commencera par l'arrivée de Bandai Namco à la distribution se permettant de préciser que le lancement tombera pour le printemps 2025, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi qu'en Day One dans le Game Pass.On a également droit à une nouvelle bande-annonce pour mettre en avant les personnages principaux et leur doublage US, avec quelques beaux noms derrière les voix, ne nous faisant pas oublier qu'aucun doublage FR n'a encore été annoncé, ce qui est un peu dommage pour un titre prenant son inspiration dans la « France de la belle époque ».