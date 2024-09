Starfield : l'extension Shattered Space disponible

C'est aujourd'hui que sort, première extension dequi moyennant 29,99€ ou directement inclus dans la version Ultimate vous offrira une toute nouvelle aventure plus terre-à-terre et condensé, nous permettant d'en savoir davantage sur la mystérieuse maison Va'Ruun.Parallèlement Todd Howard s'est réengagé à sortir une extension chaque année (en plus du suivi gratuit) et a indiqué non sans sourire que si les RPG Bethesda sont généralement « d'une ampleur irresponsable », c'est parce que contrairement à d'autres, ses équipes ont du mal à faire quelques coupes dans le contenu durant les longs développements.