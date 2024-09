Threads of Time : la jolie surprise du Live Xbox

Le Live Xbox du TGS était plutôt classique mais pas sans surprise, ou disons qu'il y en avait au moins une à notifier :, un J-RPG dont le « J » ne doit pas faire oublier que c'est une production canadienne (Riyo Games) et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a quand même une sacré gueule esthétique. A deux doigts de faire la leçon à Square Enix en matière de HD 2D, rien que pour les boss.D'ailleurs de Square Enix, il faut indiquer l'hommage àavec une aventure qui nous fera voyager à travers les époques (des dinosaures au futur SF) dans le but de restaurer « l'Ordre Ancien des Chevaliers du Temps ».Pas de date mais ça arrivera sur PC et « consoles », dont la Xbox Series.