No Man's Sky déploie sa nouvelle MAJ

Sean Murray revient avec une grosse mise à jour pourne réclamant toujours pas le moindre euro, juste plusieurs heures supplémentaires de votre vie. Et même si l'été commence déjà à faire ses valises sans avoir squatté le ciel trop longtemps cette année, l'heure va être à la détente… et la pêche !Sous le nom « Aquarius », la nouvelle update majeure propose les choses suivantes, et dès aujourd'hui sur tous les supports :- La pêche évidemment, avec ses proies bien différentes d'une planète à l'autre, certains mammifères pouvant être énormes.- Nouveau module Exo-Skiff personnalisable pour explorer l'océan (en gros une barque du futur), idéal pour trouver des bons coins de pêche, avec son stockage à froid.- La collectionnite sera évidemment au rendez-vous avec un journal à compléter, et le besoin de trouver des coins très rares, sans oublier la conception d'appâts spéciaux.- Possibilité de concevoir des pièges et cages à laisser derrière vous pour venir récolter plus tard.- Nouvelles recettes de cuisine.- Lancement de l'event Aquarius (durant 6 semaines) pour débloquer des éléments de personnalisation, un jet-pack sous-marin unique et l'équipement mythique du « Pêcheur Perdu ».