Final Fantasy XVI : trailer, prix et date PC

Que les rumeurs se confirment ou non pour une version Xbox Series, l'heure est en tout cas venue pour l'édition PC de, prévue précisément le 17 septembre prochain sur Steam comme l'Epic Games Store, à 49,99€ le jeu de base et 69,99€ si vous souhaitez la totale, donc incluant les deux extensions en plus de deux armes bonus.Outre la bande-annonce ci-dessous, une démo jouable est disponible sur les deux stores numériques.