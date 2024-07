Mortal Kombat 1 : extension scénarisée, Kombat Pack 2 et guests confirmés (T-1000, Conan et Ghostface)

Cela va devenir une habitude chez NetherRealm car comme pour le précédent épisode,ne va pas échapper à sa « vraie » extension scénarisée, présentée ci-dessous aux côtés du Kombat Pack 2 dont le contenu est officialisé après le leak :- Noob Saibot- Sektor- Cyrax- Conan le Barbare- Le T-1000 de Terminator 2- Ghostface de ScreamPar contre, il va falloir suivre :- L'extension Khaos Reigns (49,99€) inclus directement le Kombat Pass 2- Il ne sera pas possible d'acheter le Kombat Pass 2 à part- Sortie prévue le 24 septembre- Noob Saibot, Cyrax et Sektor seront lâchés à la même date- Les 3 guests seront elles publiées au fil du tempsDernier point, les Animalities feront leur retour également le 24 septembre via une MAJ gratuite.