3 nouveaux titres pour le China Hero Project

A l'approche du ChinaJoy 2024, qui ouvrira ses portes demain jusqu'en toute fin de semaine, Sony Interactive Entertainement poursuit son « China Hero Projet » en annonçant une collaboration d'édition avec trois titres supplémentaires :- Le jeu d'action en monde ouvert(PS5, mobile)- Le fort joli(PS5)- Le jeu d'aventure solodont on ne sait encore rien (PS5)Les trois se dévoileront plus en détails dans les prochains jours, avec assurément de nouvelles informations, et pourquoi pas davantage de gameplay.