Shadows of the Damned : Hella Remastered fera bien son retour pour Halloween

n'aura finalement plus rien à proposer à la GamesCom si ce n'est la possibilité de s'y essayer : Grasshopper balancer de suite la sauce avec une bande-annonce et une date de sortie.Ce sera donc pile pour Halloween (31 octobre) sur tous les supports au prix moindre de 24,99€ uniquement en dématérialisé avec 3 jours d'accès anticipé si vous précommandez le jeu (la mode, définitivement). Cette réédition, fruit à l'époque d'une alliance entre Shinji Mikami et Suda51, proposera un boost naturel de résolution, un monde NG+ et 3 costumes bonus.