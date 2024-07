Le PDG de Digital Extremes très critique envers ses concurrents sur la scène du GAAS

Ignoré par la majorité à sa sortie en 2013,est parvenu au fil du temps à acquérir le statut d'ambassadeur du GAAS moderne, ce produit miracle vers lequel court bien des éditeurs pour très peu de vrais élus.On ne compte plus les échecs en la matière (d'ailleurs, bonne chance àencore une fois) mais Steve Sinclair, PDG de Digital Extremes, s'est justement montré très critique envers ses concurrents sur le sujet, attestant auprès de VGC que si l'on ne compte plus les « morts » dans le genre, c'est aussi parce que les éditeurs veulent l'argent trop rapidement au lieu de laisser le temps à un titre se s'épanouir et la communauté avec.Et Steve Sinclair sait de quoi il parle. A son lancement,était un jeu bien discret, avec une première année où l'audience tournait autour des 15.000 joueurs quotidiens sur Steam, le genre de données suffisamment faibles pour qu'un éditeur s'en détourne rapidement en prenant en compte que la communauté ne pourra que baisser au fil des mois. Et pourtant, ça fait 11 ans que le jeu perdure avec actuellement des pics de 50.000 chaque jour (uniquement sur Steam encore une fois) et encore de récents boosts à 100.000 au moindre event.Digital Extremes a pu construire une telle communauté que le titre bénéficie désormais de sa convention annuelle, dont la dernière ce week-end a permis d'officialiser, une extension gratuite dont le déroulé sera comme suit :- Centre commercial de suite à visiter via un relai spécial- Prologue The Lotus Eaters en août- Prologue Partie 2 cet automne- Lancement de l'extension cet hiver