Yooka-Laylee va prendre un nouveau départ

Cinq ans que Playtonic n'a rien pondu et alors qu'on s'attendait légitimement à une annonce importante de la part des anciens de Rare, il faudra se contenter d'un « remaster » de, par contre il faut bien avouer plus proche du remake que du simple polish, comme un aveu de nouveau départ en prenant en compte l'essentiel des critiques depuis la sortie de l'original afin de repartir d'un meilleur pied.- Refonte graphique, avec plusieurs modèles refaits de même que les animations- Rééquilibrage des défis en plus de l'ajout d'inédits- Nouvelle monnaie in-game (utilité encore à spécifier)- Ajout d'une carte du monde avec suivi des défis- Nouvelles compétences et possibilité d'en équiper plusieurs à la fois- Bande-son cette fois orchestraleLe mardi 11 juin, l'équipe répondra aux questions de la communauté, en attendant une date de sortie.