Take-Two va fermer Roll7 et Intercept Games

C'est au moment où l'on suggérait une apparente accalmie dans le sale nettoyage qui touche l'industrie que Bloomberg débarque avec son dossier sous la main, affirmant que Take-Two Interactive est sur le point de fermer deux studios : Roll7 () et Intercept Games ().Pour ce que l'on sait, le personnel du premier cité se verra proposer des accords de départ, tandis que la quasi-intégralité du second (70 têtes) se verra tout simplement licenciée.Voilà, et bonne fin de soirée…