Stellar Blade propose son making-of [P.2]

Plus que 3 petits jours avant le lancement desur PlayStation 5 et la communication commence doucement à prendre fin avec la diffusion de la deuxième partie du making-of, s'attardant un peu plus sur la création de l'univers (ici la ville de Xion et la séquence du métro abandonné) et les exigences du gameplay particulièrement contre les boss.On reviendra sur tout cela en détails demain après-midi lors de la publication du test.