Visions of Mana : gameplay, visuels et petit point sur l'audience de la franchise

Après la bande-annonce d'hier,nous revient avec une petite fournée de visuels et un peu de gameplay fourni ici au hasard par Dengeki. Et oui, même la presse japonaise a du faire avec les doublages US pour sa démo.L'occasion en tout cas de revenir sur le système de jeu une nouvelle fois articulé autour des principaux éléments à la fois pour les combats comme depuis toujours, mais évidemment aussi durant vos déplacements avec des icônes pour débloquer de nouveaux chemins ou objets cachés (vous comprendrez de suite le besoin de revenir dans des zones déjà visitées après obtention d'un nouvel élément).Enfin, en attendant le prochain trailer avec pourquoi pas une date de sortie (pour le moment « été 2024 »), Square Enix indique avec cette fresque que la saga Mana compte actuellement 17 titres, pour 9 millions de ventes & téléchargement au total. Oui, sont inclus ceux des F2P...