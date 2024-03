TopSpin 2K25 : trailer, date et éditions spéciales

Les choses se mettent en place pour, grand retour de la prestigieuse licence de tennis avec une arrivée signée pour le 26 avril 2024 (PC, PS5, XBS, PS4, One) en souhaitant le meilleur au studio Hangar 13 qui a bien besoin de rebondir après l'échec commercial deet l'annulation de sa nouvelle licence.A retenir :- Edition standard à 69,99€ sur PC/PS4/One, 79,99€ sur PS/XBS- Edition numérique à 79,99€ directement cross-buy- Edition Deluxe à 109,99€ tous supports avec accès anticipé de 3 jours, quelques tenues alternatives et un pack pour le mode MyPlayer dont 1700 VC.- Edition Grand Slam à 129,99€ incluant tout le contenu de la Deluxe offrant une raquette aux couleurs du Grand Slam, 8 objets cosmétiques et un Pass Premium pour les 6 saisons du suivi.On vous laisse avec la bande-annonce et quelques visuels pleins de visages techniquement « voilà quoi ».