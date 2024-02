Prince of Persia : The Lost Crown va avoir du nouveau contenu, dont des choses gratos

Les premiers retours de ventes sursont tout sauf fameux, et c'est toujours dommage pour une expérience plutôt satisfaisante en dépit d'un certain manque d'identité, mais les développeurs comptent néanmoins maintenir encore quelques temps les projets sur ce MetroidVania avec du nouveau contenu.Plus précisément, le directeur Mounir Radi évoque des plans pour les prochains mois « dont » du contenu gratuit, ce qui signifie qu'il devrait y avoir des choses payantes, et globalement, ça parle de modes, défis et nouvelles zones à explorer.La première upgrade sera en tout cas gratuite en plus d'arriver « bientôt », et quand Radi conseille d'affiner dès maintenant nos compétences et de toucher au mode de difficulté max pour se préparer, on s'attend clairement à un mode Arène/Horde.Rappelons qu'une démo jouable est toujours disponible sur tous les supports.