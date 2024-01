⌁ Prince of Persia : the lost crown - Nintendo Switch ⌁ LA BONNE SURPRISE !

lien direct de la vidéo en 1080p/60fps

‣ Avez-vous acquis le jeu ou testé la Démo ? ?

・ The Lost Crown, est le nouveau jeu de la licence Prince of Persia après 14 ans d'absence pour un nouvel opus !



☞ Le jeu est développé par Ubisoft Montpellier.



☞ C'est un jeu vidéo d'action-aventure plates-formers type Métroïdvania en défilement horizontal dans des environnements en 2,5D.



☞ Les musiques du jeu sont composés à partir d'instruments traditionnels par Mentrix, une compositrice d'origine iranienne. Quand aux combats de boss, ils sont spécifiquement conçues par Gareth Coker avec des sons orchestraux (très réussis au passage). À savoir que le jeu en plus de tout les doublages déjà disponibles est également intégralement doublé en langue farsi.



☞ Il vous faudra sans doute une Quinzaine d'heures pour voir le bout du jeu (sans parler du 100 pour cent) et ce en mode normal (tout dépendra de votre skill sur ce genre de jeu, bien entendu) / À savoir : 4 niveaux de difficultés sont disponibles dès le début de partie.



☞ Les graphismes ne sont peut-être pas incroyable (pas vraiment aidé par une D.A un peu trop impersonel à mon goût), mais que ce soit sur PS5, Xbox ou PC, le jeu bénéficie d'un très bon travail d'optimisation, 120 FPS sur ces plateformes. Quand à la Nintendo Switch, là encore, Ubisoft Montpellier a bien travaillé en ne sacrifiant pas grand chose sur la partie visuelle, ni la technique (si ce n'est un léger downgrade de textures) et ceux avec du 60 FPS constant.



☞ En sommes, entre les mains d'Ubisoft Montpellier et de sont savoir faire en la matière qui nous avait déjà oréolé des excellentissime Rayman Origins et Rayman Legends, il est agréable de constater que le studio est su rafraichir une license qui semblait en avoir besoin (si ce n'est l'espèce de modernisation graphique impersonnel, qui perd un peu de son aura et de son design de caractère), les décors et l'ambiance font leur effet, et le gameplay fluide et dynamique est savemment bien dosé. Je ne vous recommande "que trop" de vous essayer à la démo gratuite qui pourrait faire changer d'avis aux plus scéptiques !



