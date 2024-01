Splatoon 3 : le mode rogue-like a sa date de sortie

L'attente fut longue mais c'est bon,a enfin une date de sortie et ce sera le 22 février que les possesseurs du Pass pourront découvrir cette extension purement solo.Et parce que c'est une sorte de mode, encore récemment avecet, cette portion bonus tournera autour du rogue-like, avec comme son nom l'indique une grande tour aux étages innombrables, où vous devrez progresser de plus en plus loin au risque de repartir à zéro en cas d'échec. A chaque run, il sera néanmoins possible de débloquer des puces pour nous faciliter un peu la vie.