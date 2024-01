SAND LAND : trailer et date de sortie

Du bon matin, Bandai Namco précise ses plans de lancement pour son adaptation de l'œuvre(un one-shot d'Akira Toriyama) et ce sera pour le 26 avril un peu partout dans le monde sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que sur PS4 au cas où.Une nouvelle bande-annonce a été lâchée, ainsi que quelques visuels et un point sur les différentes éditions, avec la standard (69,99€), la Digital Deluxe (79,99€) avec différents skins et objets bonus, ainsi qu'un Collector à plus de 130€ à retrouver uniquement sur le Store de Bandai Namco (voir visuel ci-dessous).