PalWorld, le ''Pokémon-like avec des mitraillettes'' a sa date Early Access sur PC, Xbox et Game Pass

Regarder une bande-annonce dedonnerait presque l'impression d'avoir affaire à une pub arnaque de jeu mobile comme il en existe des milliers sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, mais ici non :est un « vrai » jeu malgré son design à la limite du plagiat, et jouera justement la carte du Pokémon-like, avec des mitraillettes en plus et des bestioles qui nous serviront d'esclaves, pas seulement pour combattre, mais aussi pour les faire bosser. Pas pareil quoi.Une sorte de mélange action/aventure/survie orienté multi dont nous pourrons enfin saisir le potentiel le 19 janvier 2024, date de l'ouverture de l'Early Access (textes FR, plus de 100 monstres, 350 items et 70 types de construction) sur PC, Xbox Series mais aussi Xbox One, et sans grand risque pour une partie des consoleux puisque ce sera directement dans le Game Pass.