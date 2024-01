L'Apple Vision Pro a sa date de sortie US

Apple vient tout juste d'annoncer que son Vision Pro sera officiellement lancé le 2 février 2024 aux USA, avec début des précommandes le 19 janvier. Aucune information concernant les autres territoires dont l'Europe.Vendu pour la « bagatelle » de 3499$ (256Go de stockage), ce casque n'est aucunement à prendre comme un produit VR de plus. On parle ici du premier véritable « ordinateur spatial » tirant à fond partie de l'AR pour son interface utilisateur et ses contrôles 3D, ajoutant également une gamme software à la fois pour des jeux affichés sur « un écran aussi grand que souhaité », pendant que quelques productions tireront spécialement parti du casque pour l'AR (…).Un premier départ pour Apple dans le secteur et si pour l'heure les choses sont dédiées à une certaine élite fortunée, la stratégie reste la même : s'implémenter dans le marché, laisser les développeurs fournir le store en applications attirantes puis (c'est prévu) proposer dès que possible une version moins chère en collaboration avec les fabricants d'écran Samsung et LG.Pour l'heure, l'objectif premier est de vendre un demi-million d'unités sur un an, moitié moins que le projet de base dû aux difficultés de fabrication.